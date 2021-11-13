Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла пятый матч подряд в квалификации Евро-2023

Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла команде Шотландии и потерпела пятое подряд поражение в отборочном турнире чемпионата Европы-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Данди завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых забили Льюис Фьорини (28-я минута) и Гленн Миддлтон (56-я). А у молодежной сборной Казахстана на 71-й минуте отличился Максим Самородов.

Казахстан, который проиграл все пять матчей в отборе Евро-2023, занимает последнее место в группе I. А Шотландия одержала первую победу и с четырьмя очками поднялась на третью строчку.

29 марта молодежные сборные Казахстана и Шотландии проведут матч в Казахстане, а завершат отбор казахстанские футболисты двумя гостевыми играми в июне против Турции и Дании.