"Мое имя использовали втемную". Экс-тренер сборной Казахстана - о работе на клубном уровне

Российский специалист Юрий Красножан, возглавлявший в свое время сборную Казахстана, поделился воспоминаниями о работе в российском клубном футболе. Его слова приводит "Матч ТВ".

- Вы долго работали в Нальчике, а потом, несмотря на высокую репутацию, пережили истории с необъяснимой развязкой в "Локомотиве", "Анжи", "Кубани", "Тереке", "Химках". Наверняка искали причины. К чему пришли?

- Задавал себе вопрос. Возможно, был не готов к интригам и околофутбольной грязи. Да и сейчас не готов. Где-то повел себя чересчур доверчиво, хотя теперь каждая из тех ситуаций мне понятна. Почему-то не складывались отношения со спортивными директорами. Наверное, тренер должен закрывать глаза на какие-то моменты, но если вместо качественных футболистов привозят балласт, это напрямую влияет на результаты его работы. Выходило так, что мое имя использовали втемную, а с этим сложно смириться. Да и какой смысл держаться за должность, если понимаешь, что дела не будет.

В настоящий момент Красножан возглавляет женскую сборную России. 7 и 13 апреля команда сыграет в стыковых матчах чемпионата Европы 2022 года против Португалии.

Сборную Казахстана он тренировал в период 2014-2015 годов. Под его руководством команда заняла предпоследнее, пятое место в группе отборочного цикла Евро-2016.

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