"Много разговоров о дерби, но по факту...". Игрок сборной Узбекистана высказался о матче с Казахстаном

Защитник сборной Узбекистана Рустам Ашурматов прокомментировал прошедший товарищеский матч со сборной Казахстана, который завершился победой его команды со счетом 2:0.
"Я не думаю, что мы будем фаворитами в матче с Россией. Потому что Россия в любом состоянии - фаворит. Но игра, я думаю, будет равная. Сейчас не могу сказать, кто выиграет.
Это простой товарищеский матч. И для нас, и для соперника. До этого мы сыграли с Казахстаном, и вокруг матча тоже было много разговоров: дерби, дерби, дерби. Но и та игра тоже по факту была лишь товарищеским матчем и этапом подготовки. Так что мы нормально готовимся", - цитирует Ашурматова "Матч ТВ".
Напомним, что после матча с Узбекистаном команда Магомеда Адиева проведет еще одну товарищескую игру со сборной ОАЭ. Прямая трансляция этой встречи будет доступна по следующей ссылке.
Реклама