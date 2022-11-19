"Много разговоров о дерби, но по факту...". Игрок сборной Узбекистана высказался о матче с Казахстаном

Защитник сборной Узбекистана Рустам Ашурматов прокомментировал прошедший товарищеский матч со сборной Казахстана, который завершился победой его команды со счетом 2:0.

"Я не думаю, что мы будем фаворитами в матче с Россией. Потому что Россия в любом состоянии - фаворит. Но игра, я думаю, будет равная. Сейчас не могу сказать, кто выиграет.

Это простой товарищеский матч. И для нас, и для соперника. До этого мы сыграли с Казахстаном, и вокруг матча тоже было много разговоров: дерби, дерби, дерби. Но и та игра тоже по факту была лишь товарищеским матчем и этапом подготовки. Так что мы нормально готовимся", - цитирует Ашурматова "Матч ТВ".

Напомним, что после матча с Узбекистаном команда Магомеда Адиева проведет еще одну товарищескую игру со сборной ОАЭ. Прямая трансляция этой встречи будет доступна по следующей ссылке.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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