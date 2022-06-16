"Мчится в дивизион В". Отмечен успех сборной Казахстана в Лиге наций

"Футбол на Куличках" (ФНК) не оставил без внимания удачное выступление сборной Казахстана по футболу в летнем отрезке Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Магомеда Адиева набрали десять очков в четырех играх группы 3 дивизиона С.
"Сборная Казахстана сделала большой шаг к тому, чтобы финишировать на первом месте в своей группе. Домашний матч со Словакией был во многом определяющим. Дружина Магомеда Адиева обыграла "соколов" в Трнаве, и даже ничья со стратегической точки зрения могла устроить хозяев. Но они не стали довольствоваться минимумом. У "беркутов" в основе снова вышел футболист "Зенита" Нуралы Алип, который в тройке центральных защитников расположился слева. Прагматично действуя "вторым номером", хозяева уже к 39-й минуте провели два мяча. Однако во втором тайме им пришлось заметно тяжелее. Словаки отквитали один мяч уже на 51-й минуте, а вскоре могли провести и второй гол, но опасный удар Куцки заблокировал Алип. В дальнейшем гости не реализовали еще несколько моментов, и сборная Казахстана удержала минимальную победу (2:1). Алип отыграл в этом поединке от свистка до свистка и стал лучшим в матче по числу успешных отборов (пять). Также Нуралы записал на свой счет семь выносов и один перехват. Казахстан набрал в четырех турах десять очков и опережает словаков на четыре балла. Команда Магомеда Адиева мчится на всех парах к тому, чтобы подняться в Лигу В", - говорится в тексте.
Напомним, следующие матчи пройдут 22 сентября. В этот день сыграют Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.
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