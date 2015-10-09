Мбаппе намерен превзойти легенду сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Украиной (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

В этой игре француз забил гол и вышел на второе место в истории команды по забитым мячам, сравнявшись с Тьерри Анри.

"51-й гол за сборную? Я хочу превзойти Анри уже сейчас. Для меня большая честь быть на уровне с таким игроком, как Тьерри. Все знают, что он значит для нас, французов. Я испытываю к нему огромное уважение и восхищение. Достичь такой цифры — это безумие, но мне это нравится. Я хочу продолжать, мне это нравится, выигрывать еще больше титулов", — приводит L'Equipe слова Мбаппе.

Во 2-м туре отбора ЧМ-2026 Франция дома сыграет против Исландии. Матч состоится во вторник, 9 сентября.