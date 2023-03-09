Матч сборной России по футболу перенесли. Известны три причины

Товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге, передают Vesti.kz.

Хотя изначально встречу планировалось провести в Сочи.

По данным "Инсайды от Карпа", игру перенесли по трем причинам.

Первая - команда давно не играла дома, и, чтобы на нее пришло как можно больше людей, нужно провести встречу на выходных, а не в будни (26 марта вместо 27).

Вторая - нужен стадион с максимальной вместимостью, поэтому выбрали Питер (68 тысяч), а не Сочи (45 тысяч). Там, объективно, соберется больше народа.

Третья - поляна лучше на "Газпром-Арене", чем на "Фиште". Кстати, иракцы не просто приедут в гости погонять в футбол, а еще и сбор у нас проведут.

Напомним, что из-за событий в Украине сборная России отстранена от всех международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV