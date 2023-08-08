Магомед Адиев сравнил успех сборной Казахстана по футболу и Елены Рыбакиной

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался об успехе Елены Рыбакиной. В интервью YouTube-каналу "РабиНерв" он отметил, что сильнейшая теннисистка страны является ориентиром для его команды.

- Вы знакомы с Еленой Рыбакиной лично ? Ведь ее триумф и ваша победа над Данией - это для страны явление одного порядка.

- Она намного дальше от нас ушла. Вот если мы пройдем на чемпионат Европы, то тогда где-то будет определенное сравнение. А так она большой молодец, много что сделала. Для нас она ориентир, но пока мы не знакомы.

Напомним, что в сентябре сборная Казахстана проведет в Астане два матча отборочного раунда Евро-2024 - против Финляндии и Северной Ирландии.

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