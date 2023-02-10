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Магомед Адиев сообщил тревожные новости о травме Зайнутдинова

Магомед Адиев сообщил тревожные новости о травме Зайнутдинова
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказал мнение о травме полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, сообщает "РБ Спорт". Игрок национальной команды получил травму сухожилий голени в товарищеском матче ЦСКА с "Оренбургом" 4 февраля и выбыл ориентировочно на четыре-шесть недель.

- Нахожусь в Анталии, просматривал игроков. Видел игру Быстрова в "Ахмате", - отметил Адиев. - Был на матче Зайнутдинова за ЦСКА. К сожалению, он получил травму. Теперь его участие в играх под большим вопросом.

- ЦСКА объявил о восстановлении в течение четырех-шести недель. Не успеет до игр сборной?

- Скорее всего, не успеет. Как понимаю, там минимум месяц лечения. Скажу так: шансы, что он сыграет за сборную в ближайших матчах, минимальны. Учитывая, что еще и Нуралы Алип пропускает первую игру, у нас есть небольшие проблемы в составе.

В текущем сезоне Зайнутдинов провел 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах.

Сборная Казахстана 23 и 26 марта проведет матчи отборочного цикла на Евро-2024 против команд Словении и Дании соответственно.

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Метки:
Адиев Магомед Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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