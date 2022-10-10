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Лидеры "Атлетико" и МЮ. Топ-7 звезд, которые сыграют против сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Лидеры "Атлетико" и МЮ. Топ-7 звезд, которые сыграют против сборной Казахстана в отборе на Евро-2024
©ФК "Манчестер Юнайтед"

Сборная Казахстана узнала соперников по отборочному циклу Евро-2024. Корреспондент Vesti.kz собрал самых именитых игроков в составах соперников, в их числе представители "Барселоны", "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико Мадрид". 

Кристиан Эриксен, сборная Дании,  "Манчестер Юнайтед"

Многолетний лидер сборной Дании уже успел поиграть за такие большие клубы, как "Аякс", "Тоттенхэм" и "Интер". Год назад все мировое футбольное сообщество потрясло событие, связанное с Эриксеном. В матче Евро-2020 против Финляндии у хавбека сборной Дании случился сердечный приступ. К счастью, игроку потребовалось меньше года для того, чтобы не только восстановиться (теперь играет с кардиостимулятором), но и вернуться на топ-уровень. Сейчас он один из ключевых футболистов "Манчестер Юнайтед". 

Андреас Кристенсен, сборная Дании, "Барселона"

Минувшим летом датский защитник входил в топ самых дорогих свободных агентов мира, но, естественно, быстро нашел новую команду. Центрдеф проделал путь из "Челси" в "Барселону". В Лондоне Кристенсен собрал почти все главные клубные трофеи, включая Лигу чемпионов. В Каталонию датчанин прибыл с миссией заменить стареющего Жерара Пике. 

Пьер-Эмиль Хейберг, сборная Дании, "Тоттенхэм"

Жозе Моуриньо называл его феноменальным игроком. Один из лучших центральных полузащитников в английской премьер-лиге и один из самых дорогих игроков в нынешнем составе сборной Дании (42 миллиона евро по оценкам Transfermarkt). По мнению экспертов, Хейберг на данный момент даже более важный игрок для датчан, чем Эриксен. Представитель "Тоттенхэма" ведет игру и воплощает в себе практически все основные качества современного полузащитника. 

Ян Облак, сборная Словении, "Атлетико Мадрид" 

Если брать дистанцию последних 5-7 лет, Облак уверенно входит в число десяти лучших вратарей мира. Посудите сами, словенец четыре раза признавался голкипером года в чемпионате Испании и это в период, когда там выступают Тер Штеген и Куртуа. Вероятно, именно Облак может стать главной проблемой для сборной Казахстана с точки зрения атаки. 

Беньямин Шешко, сборная Словении, "Зальцбург"

Хотя и в нападении у сборной Словении тоже растет настоящая мировая звезда. Очередной продукт системы "Ред Булл" все прошлое лето был в списках главных мировых топ-клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Реал Мадрид". В итоге, Шешко в следующем году проделает стандартный путь из "Зальцбурга" в "Лейпциг", а вот дальше возможна перепродажа, и вполне вероятно, что нас ждет открытие уровня Эрлинга Холанда. 

Теему Пукки, сборная Финляндии, "Норвич"

Не стареющий лидер атаки сборной Финляндии совсем недавно огорчал Казахстан. Его дубль на "Астана Арене" не оставил шансов нашей команде в прошлом цикле отбора на ЧМ-2022, к слову, те голы позволили Пукки стать лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии. 

Лукаш Градецки, сборная Финляндии, "Байер" 

Еще один очень сильный вратарь в нашей группе. Градецки в 2020-м был признан спортсменом года в Финляндии. У капитана финнов крепкая репутация в немецкой Бундеслиге, с 2015 года он был стабильным первым номером сначала в "Айнтрахте", а потом в "Байере". 

Напомним, что полный состав группы H, где будет выступать сборная Казахстана, выглядит следующим образом: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино. Матчи будут проходить с марта по ноябрь 2023 года. Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть. Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024-го.

Фото: Федерация футбола Словении©, федерация футбола Финляндии©, ФК "Атлетико Мадрид"©, ФК "Манчестер Юнайтед"©, ФК "Тоттенхэм"©

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Манчестер Юнайтед Барселона Атлетико Мадрид

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