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В КФФ прояснили ситуацию с Вайссом и другими кандидатами на пост тренера сборной Казахстана

Накануне был представлен новый рулевой.

В КФФ прояснили ситуацию с Вайссом и другими кандидатами на пост тренера сборной Казахстана
Владимир Вайсс. Фото: Global Look Press©
Новости спорта Футбол Сборные
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Казахстанская федерация футбола (КФФ) не рассматривала словацкого тренера Владимира Вайсса в качестве кандидата на пост главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Информация о возможном назначении Вайсса в сборную Казахстана была распространена с целью "затмить" кандидатуру главного тренера "Кайрата" Алексея Шпилевского, который также претендовал на должность наставника национальной команды.

Главными кандидатами на назначение были главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян и Талгат Байсуфинов. В итоге 14 декабря 52-летний Байсуфинов и был официально представлен в качестве нового тренера сборной Казахстана.

На этом посту он сменил Михала Билека, который уже расторг контракт с КФФ. Под руководством чешского специалиста сборная Казахстана заняла последнее место в группе 4 Лиги наций и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.

 

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Метки:
Вайсс Владимир Сборная РК по футболу Байсуфинов Талгат Билек Михал Шпилевский Алексей Бабаян Григорий

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