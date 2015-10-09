Кейн вспомнил поражение от Испании и пообещал ответить в Мадриде

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией в рамках заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Встреча между командами состоится 15 ноября в Мадриде на стадионе "Метрополитано".

"Нам есть над чем поработать, и мы должны прибавить, если хотим победить в воскресенье. После поражения от Испании со счётом 2:3 мы понимали, что могли сыграть лучше и не показали всего, на что способны. Тогда мы сказали себе: "Давайте выиграем все матчи до следующей встречи с испанцами". Теперь у нас отличная возможность доказать, чего мы стоим", - приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Напомним, англичане в первом туре уступили испанцам на своём поле со счётом 2:3. Испанцы после пяти туров набрали 15 очков и занимают первое место в квартете A3. У Англии 12 баллов, у Хорватии три очка. Чехия идёт без набранных баллов.

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