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"Казахстану будет сложно бороться за второе место". Эксперт - о квалификации Евро-2024 и Лиге наций

"Казахстану будет сложно бороться за второе место". Эксперт - о квалификации Евро-2024 и Лиге наций
©КФФ

Бывший тренер карагандинского "Шахтера" Виктор Кумыков высказал свое мнение о нынешнем состоянии сборной Казахстана. В беседе с корреспондентом Vesti.kz опытный специалист отметил, что в качестве оценки уровня нашей команды отбор на Евро-2024 будет более показательным, нежели выступление в Лиге наций. 

"Поздравляю сборную Казахстана с успешным выступлением в Лиге наций, но все-таки, давайте дождемся отборочного цикла на Евро-2024, а потом уже оценивать, есть прогресс или нет. Там будут более ответственные игры для всех сборных. В Лиге наций обыграли Азербайджан, но такое и раньше происходило. Беларусь? У них сейчас не такая уж сильная сборная, далеко не все ведущие игроки туда приезжают. Плюс в Лиге наций команды проводят какие-то эксперименты, а вот отборочный цикл это уже серьезно. 

Сейчас сборная Казахстана крепкая, организованная команда, в плане психологии конечно шаг вперед сделан. Но именно по игре - давайте посмотрим по отбору на Евро. Что касается группы в которую попал Казахстан, сборная Дании выглядит фаворитом, а Финляндия, Словения крепкие соперники. Реально ли побороться сборной Казахстана за второе место? Сложно. За третье можно бороться, но за второе - сложновато, я же говорю, это будет уже не Лига наций. 

Есть ли для меня игроки-открытия из Казахстана? В целом нет, я всех знаю. Астанов, Оразов? Не сказал бы, что они сыграли ярко, это обычный уровень КПЛ", - заявил российский специалист. 

Напомним, что сборная Казахстана в квалификации на Евро-2024 будет выступать в группе H с командами Дании, Финляндии, Словении, Северной Ирландии и Сан-Марино. Календарь будущих игр уже известен. Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть. Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024-го.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Лига наций

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