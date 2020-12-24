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Казахстанский тренер с опытом работы в Европе может войти в штаб сборной Казахстана

Он уже работал в "Ордабасы" и"Актобе".

Казахстанский тренер с опытом работы в Европе может войти в штаб сборной Казахстана
Андрей Ферапонтов. Фото: ФК "Рух"
Новости спорта Футбол Сборные
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Казахстанский специалист Андрей Ферапонтов может войти в тренерский штаб сборной Казахстана по футболу, сообщает "Прессбол".

Последним местом работы был бресткий "Рух", который он покинул вместе с главным тренером Александром Седневым. Последним активно интересуются команды из Казахстана, где специалист на протяжении двух лет работал в "Актобе".

"Ферапонтов вернется на родину, где продолжит работать тренером по физподготовке. Возможно его сотрудничество со сборной Казахстана", - пишет издание.

Ферапонтов работал в структуре ФК "Алма-Ата". В качестве главного тренера трудился в "Иле-Саулете", "Окжетпесе" и "Мактаарале". Также работал тренером в национальной и молодежной сборных Казахстана. Кроме того, трудился в тренерском штабе шымкентского "Ордабасы" и"Актобе".

С начала 2020 года работал тренером по физподготовке в брестском "Рухе", где также выступает казахстанский полузащитник Владислав Васильев

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Беларусь

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