 zabPvX6HncvJjUqU3Z5m4PMoxUhZVVhITnzdjEjT
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстан упал в рейтинге ФИФА после провала в отборе на ЧМ-2022

Казахстан упал в рейтинге ФИФА после провала в отборе на ЧМ-2022
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Сборная Казахстана по футболу потеряла пять позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации, сообщают Vesti.kz.

Команда Талгата Байсуфинова в октябре провела два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины, а также Финляндии и в обоих потерпела поражение с одинаковым счетом - 0:2.

В обновленном рейтинге Казахстан занимает 125-е место.

Сборная Казахстана по футболу провалила отбор на чемпионат мира-2022

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1832 очка), на втором месте закрепилась национальная команда Бразилии (1820). Франция поднялась на третью строчку (1779). Также в пятерку вошли Италия (1750) и Англия (1750).

Рейтинг ФИФА от 21 октября:

1 (1). Бельгия – 1832,33 очка,

2 (2). Бразилия – 1820,36,

3 (4). Франция – 1779,24,

4 (5). Италия – 1750,52,

5 (3). Англия – 1750,16,

6 (6). Аргентина – 1738,79,

7 (8). Испания – 1687,66,

8 (7). Португалия – 1681,73,

9 (9). Мексика – 1672,92,

10 (10). Дания – 1668,98,

...125 (120). Казахстан - 1137.

 

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Рейтинг ФИФА

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 20:10
Футбол
Дебютный гол Исламхана и фотографии с Лорией. Как сборная Казахстана по футболу играла с Таджикистаном Дебютный гол Исламхана и фотографии с Лорией. Как сборная Казахстана по футболу играла с Таджикистаном
Вчера , 15:12
Футбол
Казахстан упал в рейтинге ФИФА после провала в отборе на ЧМ-2022 Казахстан упал в рейтинге ФИФА после провала в отборе на ЧМ-2022
20 октября, 17:40
Футбол
Сборная Казахстана по футболу решила завершить год матчем с Таджикистаном Сборная Казахстана по футболу решила завершить год матчем с Таджикистаном
20 октября, 16:25
Футбол
Более 10 европейских футбольных ассоциаций могут выйти из ФИФА из-за планов по ЧМ Более 10 европейских футбольных ассоциаций могут выйти из ФИФА из-за планов по ЧМ
20 октября, 12:05
Футбол
ФИФА сообщила сборным о планах проводить чемпионат мира раз в два года ФИФА сообщила сборным о планах проводить чемпионат мира раз в два года
16 октября, 18:24
Футбол
Байсуфинов зря старался, или как сборная Казахстана осталась без премиальных за матчи отбора на ЧМ Байсуфинов зря старался, или как сборная Казахстана осталась без премиальных за матчи отбора на ЧМ
16 октября, 09:17
Футбол
"Ходили коровы и бараны". ЦСКА представил интересные факты о восходящей футбольной звезде из Казахстана "Ходили коровы и бараны". ЦСКА представил интересные факты о восходящей футбольной звезде из Казахстана
15 октября, 21:06
Футбол
В Финляндии объяснили выездную победу над Казахстаном в отборочном цикле ЧМ-2022 В Финляндии объяснили выездную победу над Казахстаном в отборочном цикле ЧМ-2022
15 октября, 16:21
Футбол
Месси раскритиковал работу бразильского судьи в матче сборной Аргентины Месси раскритиковал работу бразильского судьи в матче сборной Аргентины
14 октября, 10:07
Футбол
Соперник сборной Казахстана по отбору на ЧМ-2022 обновил собственный антирекорд Соперник сборной Казахстана по отбору на ЧМ-2022 обновил собственный антирекорд
14 октября, 08:31
Единоборства
"Торчим на маршрутке, чтобы доехать до зала". Казахстанский боец жестко раскритиковал футболистов после поражения от Финляндии "Торчим на маршрутке, чтобы доехать до зала". Казахстанский боец жестко раскритиковал футболистов после поражения от Финляндии
14 октября, 07:54
Футбол
Сборная США обыграла Коста-Рику в отборе на ЧМ-2022 по футболу Сборная США обыграла Коста-Рику в отборе на ЧМ-2022 по футболу
13 октября, 21:57
Футбол
Прогресс Армении и падение Беларуси. Как сборные из бывших стран СССР играют в квалификации ЧМ-2022 Прогресс Армении и падение Беларуси. Как сборные из бывших стран СССР играют в квалификации ЧМ-2022
13 октября, 18:10
Футбол
Главный обидчик сборной Казахстана по футболу вошел в историю после матча в Нур-Султане Главный обидчик сборной Казахстана по футболу вошел в историю после матча в Нур-Султане
13 октября, 16:42
Футбол
В топ-6 худших команд квалификации и без домашних побед со времен Вороговского. Что происходит с молодежной сборной Казахстана В топ-6 худших команд квалификации и без домашних побед со времен Вороговского. Что происходит с молодежной сборной Казахстана
13 октября, 13:20
Футбол
"Счет мог дойти до 6:0, соперник весь матч стоял". Как финские фанаты отреагировали на победу над Казахстаном в отборе на ЧМ "Счет мог дойти до 6:0, соперник весь матч стоял". Как финские фанаты отреагировали на победу над Казахстаном в отборе на ЧМ
13 октября, 11:55
Футбол
Сборную Казахстана раскритиковали после второго подряд поражения в отборе на ЧМ-2022 Сборную Казахстана раскритиковали после второго подряд поражения в отборе на ЧМ-2022
13 октября, 10:10
Футбол
Тройная боль, или один "черный день" из жизни казахстанского футбола Тройная боль, или один "черный день" из жизни казахстанского футбола
13 октября, 09:21
Футбол
Роналду оформил хет-трик в матче отбора ЧМ-2022 и обновил два рекорда Роналду оформил хет-трик в матче отбора ЧМ-2022 и обновил два рекорда
13 октября, 08:08
Футбол
Дания выиграла все матчи отбора с общим счетом 27:0 и досрочно вышла на ЧМ-2022 Дания выиграла все матчи отбора с общим счетом 27:0 и досрочно вышла на ЧМ-2022
13 октября, 07:47
Футбол
Сборная Казахстана лишилась Зайнутдинова и еще одного игрока на матч против Франции Сборная Казахстана лишилась Зайнутдинова и еще одного игрока на матч против Франции
13 октября, 07:20
Футбол
Сборная Казахстана по футболу провалила отбор на чемпионат мира-2022 Сборная Казахстана по футболу провалила отбор на чемпионат мира-2022
12 октября, 23:53
Футбол
Видеообзор матча, или как казахстанская "молодежка" потерпела четвертое поражение подряд в отборе на Евро Видеообзор матча, или как казахстанская "молодежка" потерпела четвертое поражение подряд в отборе на Евро
12 октября, 23:38
Футбол
Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче с Финляндией Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче с Финляндией
12 октября, 23:07
Футбол
"Мы не показали свою игру". Байсуфинов - о виновных в поражении и потере Зайнутдинова "Мы не показали свою игру". Байсуфинов - о виновных в поражении и потере Зайнутдинова
12 октября, 22:38
Футбол
Защитник сборной Казахстана после поражения от Финляндии обратился к болельщикам и попросил прощения Защитник сборной Казахстана после поражения от Финляндии обратился к болельщикам и попросил прощения
12 октября, 22:25
Футбол
"Мы должны были выиграть". Тренер сборной Финляндии - о победе над командой Казахстана и шансах отобраться на ЧМ "Мы должны были выиграть". Тренер сборной Финляндии - о победе над командой Казахстана и шансах отобраться на ЧМ
12 октября, 21:52
Футбол
Сборная Казахстана всухую проиграла Финляндии в домашнем матче отбора на чемпионат мира по футболу Сборная Казахстана всухую проиграла Финляндии в домашнем матче отбора на чемпионат мира по футболу
12 октября, 20:51
Футбол
Юношеская сборная Казахстана проиграла все матчи группы и вылетела из отбора на Евро Юношеская сборная Казахстана проиграла все матчи группы и вылетела из отбора на Евро
12 октября, 18:52
Футбол
Казахстанская "молодежка" потерпела четвертое поражение подряд в отборе на Евро Казахстанская "молодежка" потерпела четвертое поражение подряд в отборе на Евро
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus