Казахстан упал в рейтинге ФИФА после провала в отборе на ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу потеряла пять позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации, сообщают Vesti.kz.

Команда Талгата Байсуфинова в октябре провела два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины, а также Финляндии и в обоих потерпела поражение с одинаковым счетом - 0:2.

В обновленном рейтинге Казахстан занимает 125-е место.

Сборная Казахстана по футболу провалила отбор на чемпионат мира-2022

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1832 очка), на втором месте закрепилась национальная команда Бразилии (1820). Франция поднялась на третью строчку (1779). Также в пятерку вошли Италия (1750) и Англия (1750).

Рейтинг ФИФА от 21 октября:

1 (1). Бельгия – 1832,33 очка,

2 (2). Бразилия – 1820,36,

3 (4). Франция – 1779,24,

4 (5). Италия – 1750,52,

5 (3). Англия – 1750,16,

6 (6). Аргентина – 1738,79,

7 (8). Испания – 1687,66,

8 (7). Португалия – 1681,73,

9 (9). Мексика – 1672,92,

10 (10). Дания – 1668,98,

...125 (120). Казахстан - 1137.

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