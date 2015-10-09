Казахстан сыграет с Португалией? Известны детали

Именитый португальский агент Пауло Барбоза высказался о вероятности организации товарищеского матча между сборными Португалии и Казахстана.

Барбоза отметил, что проведение такой игры имеет смысл и все зависит лишь от коммуникации между федерациями.

"У сборной команды Португалии, как и у сборных России и Казахстана, имеются свои механизмы, чтобы это организовать. Было ли бы это интересно? Конечно. Потому что все игры, в той или иной форме, всегда очень насыщенны и интересны. И к этому могу добавить, что очень интересен был бы также матч между командами Казахстана и Португалии – но это зависит от сборных. Не от конкретных личностей. Потому что сборные имеют свои правила и свой календарь на сезон – и им нужно суметь договориться. Поэтому если у сборной команды Казахстана есть тоже интерес к такому матчу – есть механизм, чтобы это сделать. Показать интерес, и потом сами Федерации будут между собой договариваться. Как считаю лично я, идея матча между Казахстаном и Португалией была бы тоже очень интересной и захватывающей. И его стоит с нетерпением ждать", — цитирует Барбозу Legalbet.kz.

Отметим, что в ближайшую международную паузу в июне сборная Казахстана проведет на выезде: 6 июня команда сыграет в Ереване против Армении, а 9 июня в Дебрецене встретится с Венгрией.

Сборная Португалии в это время будет вести подготовку к старту ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

