Казахстан понес еще одну серьезную потерю перед матчем с чемпионами мира

Абзал Бейсебеков пополнил и без того переполненный лазарет сборной Казахстана по футболу, сообщает Meta-ratings.kz.

"Капитан "Астаны" не поможет национальной команде на "Парк де Пренс" в матче с чемпионами мира - Францией. Он получил травму голеностопа на предматчевой тренировке, и присоединился к внушительному списку игроков, также пропускающих предстоящую встречу по причине травм и дисквалификации. Помимо Бейсебекова, Талгат Байсуфинов не может рассчитывать на Бахтиера Зайнутдинова, Георгия Жукова, Яна Вороговского, Азата Нургалиева и Рамазана Оразова.

К тому же есть небольшие повреждения у центральных защитников Юрия Логвиненко и Сергея Малого", - говорится в сообщении.

Напомним, игра сборной Казахстана против Франции состоится сегодня ночью в 01:45 по времени Нур-Султана. В прямом эфире матч покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan.

Этот матч Казахстан сыграет полурезервным составом. "У нас довольно проблемная ситуация. Тем не менее мы решили сделать ставку на молодых игроков, так называемых кандидатов в сборную. Это будет их испытанием на большом уровне", - сказал главный тренер сборной Талгат Байсуфинов.