Казахстан после победы в Лиге наций помог команде Беларуси войти в историю

Поражение сборной Беларуси от Казахстана в Лиге наций стало историческим для белорусов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на by.tribuna.com.
Этот проигрыш стал 120-м в истории этой сборной. Всего национальная команда Беларуси провела 265 матчей. При этом 80 раз сборная побеждала. Еще 65 раз матчи с участием белорусской команды заканчивались вничью. Разница забитых и пропущенных мячей - 303:379.
Отметим, что сборная Казахстана обыграла Беларусь в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций со счетом 2:1.
Команда Магомеда Адиева набрала 13 очков и досрочно стала победителем квартета 3 дивизиона C. Благодаря этому национальная команда вышла в дивизион B.
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