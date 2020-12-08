Казахстан - одна из лучших сборных в нашей группе - капитан Боснии и Герцеговины об итогах жеребьевки ЧМ-2022

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира-2022, где его команде в соперники достались Франция, Украина, Финляндия и Казахстан. Его слова приводит официальный сайт Федерации футбола страны.

"Учитывая, что мы, к сожалению, потеряли место в третьей сильной корзине и упали в четвертую, мы ожидали получить сложную группу. У нас есть чемпионы мира. Франция, безусловно, является главным претендентом на первое место. Есть еще Украина, которая много лет играла очень хорошо, и Финляндия, которую мы хорошо знаем. Мне до сих пор как-то горько, когда я вспоминаю поражение от них, которое в какой-то мере помешало нам поехать на чемпионат Европы. Конечно, с пятой командой нам тоже не повезло, учитывая, что Казахстан - одна из лучших сборных в этой сильной группе.

Несмотря на все это, я думаю, что в последние годы мы показали, что являемся самым большим противником самим себе. Когда мы не выкладываемся изо всех сил, мы вряд ли сможем кого-то обыграть, но, с другой стороны, если каждый человек в команде выкладывается на все 100 процентов и если организация внутри и вокруг национальной сборной находится на должном уровне, я думаю, мы можем играть со всеми.

Серьезности, ответственности и целеустремленности, думаю, именно этого сборной не хватало больше всего. В нашей сборной много качественных игроков, и последние игры показали, что у нас есть несколько молодых игроков, и я уверен, что у нас есть качество, чтобы сделать что-то большее, чем мы делали в последний период. Чтобы претендовать на еще одно большое соревнование, эти три вещи, которые я упомянул, должны соответствовать стандартам в каждой игре", - сказал Джеко.