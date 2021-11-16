Капитан сборной Казахстана выразил недовольство после победы над Таджикистаном и попросил прощения за 0:8 от Франции

Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген прокомментировал победу над Таджикистаном (1:0) в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение 1. Сборная Казахстана обыграла Таджикистан и завершила год победой

- Поздравляем вас с победой! Сегодня мы видели, что тренер провел ротацию состава. Как это повлияло на результат?

- Спасибо за поздравления. Я считаю, что мы не можем быть довольны этой игрой. Во-первых, хотел бы попросить прощения у болельщиков за игру с Францией (0:8) и за сегодняшнюю. Мы разберем наши ошибки. После окончания чемпионата все ребята уставшие. Я думаю, это повлияло на результаты, мы ими не удовлетворены. Но надо уважать и соперника, у них хорошие игроки. Теперь с новыми силами будем готовиться к следующему году.