Капитан сборной Франции похвалил казахстанских футболистов и озвучил задачу на матч

Капитан и вратарь сборной Франции по футболу Уго Льорис поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации чемпионата мира-2022 против Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

Сборная Казахстана по футболу сыграет с Францией полурезерным составом

– В начале недели тренер указал, что ваша цель состоит в том, чтобы пройти квалификацию на чемпионат мира-2022. Вы чувствовали, что команда движется к цели на этой неделе?

– Мы знаем свои обязательства, нам требуется победа, чтобы подтвердить нашу путевку в Катар. Мы должны установить темп игры и интенсивность, чтобы порадовать наших болельщиков и продолжить нашу фазу прогресса после Лиги наций.

– Чувствуете ли вы какое-либо напряжение в связи с этим вопросом?

– Не то чтобы напряжение. Но мы знаем, что нам все еще предстоит это сделать. Если мы посмотрим на наши последние результаты, они должны вселить в нас уверенность, но не самоуверенность. Мы уважаем сборную Казахстана. Они хорошо сыграли в первом матче.

– В вашей защитной линии много потерь (Варан, Кимпембе). У вас было время наладить новые связи?

– Мы привыкли собирать команду, где отсутствуют игроки. Это дает другим возможность показать себя. Мы смогли все наладить. Это дает возможность набрать очки в перспективе чемпионата мира через год. Несмотря на юный возраст, молодые игроки способны показывать себя. Мы здесь, чтобы направить их в правильное русло.

– Это первый раз, когда сборная Франции снова играет 13 ноября, через шесть лет после террористических атак в Париже. Что у вас осталось от этого вечера?

– Это был тяжелый вечер, который останется тяжелым воспоминанием. Мне нечего добавить. Совместно с Французской федерацией футбола мы решили выставить наши футболки с предстоящего матча на аукцион, а средства будут переданы ассоциации Bleuet de France. Это очень хороший жест.

Напомним, игра сборной Казахстана против Франции состоится сегодня ночью в 01:45 по времени Нур-Султана. В прямом эфире матч покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan.