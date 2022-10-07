Кандидатуру Адиева предложили двукратному чемпиону России

"Рубин" неудачно выступает в первой лиге России, хотя, как известно, казанцы в свое время дважды выигрывали РПЛ. На данный момент команда идет на шестом месте в таблице, тогда как из Кубка страны вылетела. "ТИ-Спорт" представил список из пяти российских специалистов, которые могли бы на посту главного тренера заменить Леонида Слуцкого. Одним из них является наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев.

"В апреле 2022 года сборную Казахстана возглавил российский специалист Магомед Адиев, ранее известный по работе в "Ахмате" и "Анжи". После прихода молодого тренера на этот пост казахстанцы засияли: команда победила в четырех из шести матчей Лиги наций, выиграла свою группу, поднялась в группу B, где играет Россия, и теперь имеет реальный шанс впервые в истории попасть на чемпионат Европы. А ведь зимой эта же команда едва не вылетела в группу D к Андорре, Гибралтару и прочим "футбольным карликам".

Весь этот невероятный прорыв в Казахстане, само собой, связывают с фигурой главного тренера. Адиев за несколько месяцев сумел поставить команде четкую и узнаваемую структуру, что опять-таки очень схоже с игрой Черевченко. "Атака выигрывает матчи, а защита - титулы". Это выражение демонстрирует, как команда Адиева катком прошлась по своей группе, где помимо нее выступали также крепкие словаки, белорусы и азербайджанцы.

"Я буду неискренен, если скажу, что ждал таких результатов. Конечно, это не так. Самый главный успех нашей команды в том, что тренерский штаб нашел ключ к раздевалке. Нам удалось сплотить ребят, объединить идеей", - говорил после турнира специалист.

К слову, фамилия Адиева не раз мелькала этой осенью в СМИ в качестве одного из претендентов на звание нового тренера некоторых российских клубов. В частности, заполучить 45-летнего наставника хотели "Урал" и "Ахмат". Сам Магомед, комментируя эти слухи, осторожно заявлял, что сейчас все его мысли сконцентрированы на работе со сборной. Однако четкого "нет" в его словах так и не прозвучало. Так что не исключено, что россиянин может вернуться в родную страну на работу, предположим, в Казань. Вариант с Черевченко стал бы для "Рубина", конечно, более безопасным и гарантированным, но почему бы и не рискнуть? В компетенциях Адиева, судя по его последним результатам, сомневаться также не приходится", - говорится в тексте.

Напомним, что Адиев возглавляет сборную Казахстана с апреля, а до этого он тренировал карагандинский "Шахтер".

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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