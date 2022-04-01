Женская сборная Казахстана получила нового тренера

Новым главным тренером женской сборной Казахстана по футболу назначен Айтпай Джамантаев, сообщает пресс-служба КФФ.

Ранее этот пост занимал болгарский специалист Калоян Петков.

Тренерскую деятельность казахстанец Джамантаев начинал в 1982 году. В 1984-м вместе с командой "Целинник" (Целиноград) он стал победителем 8-й зоны 2=й лиги чемпионата СССР. В 2004-2006 и 2017-2018 годы он уже возглавлял главную женскую команду страны.

Помогать Джамантаеву будет бывший капитан женской национальной команды Бегаим Киргизбаева.

8 и 12 апреля команда проведет два матча на своем поле в рамках квалификации чемпионата мира-2023 против Словении и Уэльса соответственно. Учебно-тренировочный сбор стартует 4 апреля.