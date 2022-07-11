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Испания и Португалия решили вместе принять ЧМ-2030 по футболу

Испания и Португалия решили вместе принять ЧМ-2030 по футболу
©Reuters

Испания и Португалия решили подать общую заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. От двух стран будет представлено 14 стадионов.

На мундиаль у Испании уже есть 14 арен, которые имеют право принимать матчи ЧМ. Примечательно, что Испания является основной страной, а от Португалии будет три стадиона из 14 запланированных - два из Лиссабона плюс один из Порту, сообщает Marca.

В Испании свое желание провести матчи мундиаля изъявили Мадрид, Барселона, Севилья, Малага, Бильбао, Ла-Корунья, Хихон, Валенсия, Сарагоса, Лас-Пальмас, Мурсия и Сан-Себастьян. Первые два города предлагают по два стадиона, так что стране еще стоит выбрать те самые 11 из большого числа кандидатов.

Португалия предлагает "Да Луш", "Драгау" и "Жозе Алваладе". Испания рассматривает для заявки стадионы "Сантьяго Бернабеу", "Ванда Метрополитано", "Камп Ноу", "Корнелья", "Ла Картуха", "Сан Мамес", "Месталья", "Риазор", "Эль Молинон", "Ла Ромареда", "Реале Арена", "Ла-Росаледа", "Гран-Канария" и "Ла-Кондомина".

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Метки:
Чемпионат мира по футболу Испания Португалия

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