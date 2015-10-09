Сегодня, 20 ноября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций УЕФА сезона-2026/27, передают Vesti.kz.
По её итогам в 1/4 финала сыграют:
• Испания - Франция
• Нидерланды - Португалия
• Норвегия - Англия
• Бельгия - Германия
Стыковые матчи между лигами A и B:
• Босния и Герцеговина - Дания
• Венгрия - Сербия
• Ирландия - Хорватия
• Словения - Уэльс
Стыковые матчи между лигами B и C:
• Кипр - Северная Македония
• Эстония - Румыния
• Фарерские острова- Грузия
• Беларусь - Израиль
Четвертьфиналы Лиги наций, а также стыковые матчи за повышение и сохранение места в Лигах А/В и В/С пройдут в марте 2027 года. Финальный турнир запланирован на 9-13 июня 2027 года.
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