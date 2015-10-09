Сегодня, 20 ноября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций УЕФА сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

По её итогам в 1/4 финала сыграют:

• Испания - Франция

• Нидерланды - Португалия

• Норвегия - Англия

• Бельгия - Германия

Стыковые матчи между лигами A и B:

• Босния и Герцеговина - Дания

• Венгрия - Сербия

• Ирландия - Хорватия

• Словения - Уэльс

Стыковые матчи между лигами B и C:

• Кипр - Северная Македония

• Эстония - Румыния

• Фарерские острова- Грузия

• Беларусь - Израиль

Четвертьфиналы Лиги наций, а также стыковые матчи за повышение и сохранение места в Лигах А/В и В/С пройдут в марте 2027 года. Финальный турнир запланирован на 9-13 июня 2027 года.

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