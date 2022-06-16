Исламбек Куат определился со своим будущим после победных матчей в Лиге наций

Вице-капитан сборной Казахстана и полузащитник "Астаны" Исламбек Куат в эфире программы "1001 Түн" на телеканале Qazaqstan рассказал о своем будущем после матчей Лиги наций в составе национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- После игр сборной уже появились предложения из Европы?

- Никто не звонил. В Европе нет такого, чтобы после таких игр сразу звонили и звали куда-то. Если позвонят, то поедем в Европу. Если нет, то будем здесь, в Нур-Султане, готовиться к ответному матчу с Беларусью.

- Исламбек, в двух матчах вы были капитаном команды. В связи с этим тяжело ли носить на себе такую ношу?

- Эмоции тяжело сдержать. Всегда тяжело, когда играет твоя команда, даже без твоего участия. Очень тяжело смотреть со стороны, когда не можешь помочь своей команде. Но не сказал бы, что тяжело быть капитаном команды.

В июне национальная команда провела четыре матча в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Магомеда Адиева возглавляют группу, набрав десять очков. Куат выводил сборную с капитанской повязкой в гостевых матчах со Словакией и Беларусью.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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