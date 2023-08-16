Игроки из РПЛ вошли в расширенный список сборной Казахстана на матчи отбора Евро-2024

Футболисты Марат Быстров, Лев Скворцов, Бахтиер Зайнутдинов и Нуралы Алип включены в расширенный состав сборной Казахстана на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Об этом "Матч ТВ" заявил главный тренер национальной команды Магомед Адиев.

В сентябре его подопечные проведут домашние матчи с Финляндией (7-го числа) и Северной Ирландией (10‑го числа). На данный момент казахстанская сборная с 9 очками занимает второе место в группе Н, уступая по дополнительным показателям финнам.

"Наблюдаем за всеми футболистами, которые играют в России. Быстров, Скворцов, Зайнутдинов и Алип находятся в расширенном списке. Расширенный состав на сентябрьские матчи объявим 20-21 августа", - сказал Адиев.

Отметим, что Быстров представляет клуб "Ахмат", Зайнутдинов - ЦСКА, Алип - "Зенит" (все - РПЛ), Скворцов - "Химки" (первая лига). При этом Зайнутдинов в скором времени может сменить клубную прописку. На него нацелен турецкий "Бешикташ".

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