Игрок сборной Беларуси рассказал о своем голе в ворота Казахстана

Защитник сборной Беларуси по футболу Владислав Малькевич пообщался с журналистами в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги наций. Уже через сутки его команду ждет противостояние со сборной Казахстана на выезде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- В прошлой игре со сборной Казахстана вам удалось выйти на замену и отличиться голом, который принес очки. Какие эмоции у вас от противостояния с Казахстаном и какова атмосфера в коллективе?

- Хорошая атмосфера в команде, проблем нет. Что касается гола, то это был первый мяч за сборную. Надеюсь, что завтра тоже получится выйти на поле и отличиться.

Завтрашняя игра пройдет на стадионе "Астана Арена" в столице. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

После четырех сыгранных туров сборная Казахстана уверенно лидирует в группе С3 с десятью очками в активе. Команда Беларуси с двумя баллами замыкает таблицу квартета.

Напомним, что июньский матч между этими командами, прошедший на нейтральном поле в Сербии, завершился ничьей - 1:1.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



