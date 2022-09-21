Игрок сборной Беларуси рассказал о своем голе в ворота Казахстана

Защитник сборной Беларуси по футболу Владислав Малькевич пообщался с журналистами в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги наций. Уже через сутки его команду ждет противостояние со сборной Казахстана на выезде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
- В прошлой игре со сборной Казахстана вам удалось выйти на замену и отличиться голом, который принес очки. Какие эмоции у вас от противостояния с Казахстаном и какова атмосфера в коллективе?
- Хорошая атмосфера в команде, проблем нет. Что касается гола, то это был первый мяч за сборную. Надеюсь, что завтра тоже получится выйти на поле и отличиться.
Завтрашняя игра пройдет на стадионе "Астана Арена" в столице. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.
После четырех сыгранных туров сборная Казахстана уверенно лидирует в группе С3 с десятью очками в активе. Команда Беларуси с двумя баллами замыкает таблицу квартета.
Напомним, что июньский матч между этими командами, прошедший на нейтральном поле в Сербии, завершился ничьей - 1:1.
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