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"Играть против Лукаку и Джеко легче". Малый - о матчах Казахстана в отборе на ЧМ-2022 и плотном графике

"Играть против Лукаку и Джеко легче". Малый - о матчах Казахстана в отборе на ЧМ-2022 и плотном графике
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Защитник сборной Казахстана по футболу Сергей Малый в интервью Meta-ratings.kz поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации чемпионата мира-2022 против Украины, Финляндии и Боснии, а также рассказал, против каких нападающих тяжелее играть.

- Мы понимаем, что играем дома, болельщики будут ждать от нас положительного результата. Настраиваемся на победу, хотим выиграть, - рассказал Малый.

- Мы уже встречались с Украиной в марте. Какие сильные и слабые стороны вы можете отметить?

- В Европе все команды хорошие, играют в быстрый футбол, игроки техничные.

- Наверняка на минувшем чемпионате Европы вы наблюдали за матчами Украины.

- Действительно, смотрели, как они выглядят среди самых сильных команд. К тому же на их фоне мы проверяем себя. Было интересно наблюдать, как они выступали на Евро-2020.

- Футбольное образование вы получили в Украине. С кем-то из игроков вы знакомы или пересекались где-нибудь?

- Знаком с Денисом Гармашем, я играл против него в 2018 году, когда встречались "Астана" и киевское "Динамо" в Лиге Европы. На юношеском уровне пересекался с Коноплянкой.

- После Украины нам предстоят еще два матча против Финляндии и Боснии. Вы хорошо ознакомились с командами? Тем более финны тоже играли на прошедшем Евро.

- Мы смотрели их матчи на Евро-2020. Обе команды играют в силовой футбол, будет много борьбы.

- Насколько вам, как центральному защитнику, будет тяжело противостоять таким форвардам, как Пукки и Джеко?

- Конечно, всегда интересно играть против игроков, играющих в топ-клубах. Да и вообще все матчи такого уровня очень интересны. Тяжело играть против быстрых нападающих, а против габаритных форвардов, как Лукаку и Джеко, нам, центральным защитникам, легче играть.

- Сборная Казахстана провела только первую тренировку, пока без игроков "Кайрата" и "Шахтера". Будет ли команда смотреть их матчи в еврокубках, поддерживать?

- Конечно! Изначально хотели, чтобы как можно больше команд попало в групповую стадию. Будем очень рады, если "Кайрат" и "Шахтер" пройдут дальше. Очень важно, чтобы игроки приехали в сборную с хорошим настроением.

- Насколько важно для команды играть при своих болельщиках? Матч против Украины, скорее всего, пройдет при пустых трибунах.

- Очень плохо, что играем без болельщиков. Они воодушевляют нас, их поддержка дает вдохновение, второй импульс, особенно когда чувствуешь усталость.

- Вы упомянули матч "Астаны" против киевского "Динамо". Не кажется ли вам, что футболистам украинского клуба не совсем удобно играть на искусственном газоне "Астана Арены", тем более, что большая группа игроков выступает за сборную Украины?

- Уже многие клубы в Европе играют на синтетике. Могут сказаться дальний перелет и часовой пояс. Но в основном для футболистов высокого уровня это небольшая проблема.

- У сборной Украины сменился главный тренер. Какие, по-вашему, могут быть изменения в команде, тем более, Шевченко известен тем, что был мотиватором. Может быть, при такой ситуации у Украины дела пойдут не лучшим образом? Или наоборот?

- Смена главного тренера - всегда хорошо или плохо. Мы не знаем, как это отобразится на команде, у них хороший состав. Но будем надеяться, нам дома будет легче играть, чем в Киеве.

- Три матча за короткий промежуток времени - это много?

- Сложно физически, так как нужно успевать восстанавливаться. Если маленькие повреждения, у тебя будет всего пара дней на восстановление и готовиться к следующим играм. Недельный цикл, конечно, лучше, но в таком графике находятся все команды, и условия для всех равны.

- У вас со здоровьем все нормально? Ничего не беспокоит?

- У футболистов всегда есть мелкие повреждения, это неизбежно в нашей профессии. Но в сборной есть все условия, и медицинский персонал делает все, чтобы подвести игроков к надлежащему состоянию.

1 сентября в Нур-Султане подопечные Талгата Байсуфинова примут сборную Украины, затем 4 сентября сыграют с Финляндией в Хельсинки, а 7-го числа на выезде - с Боснией и Герцеговиной.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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