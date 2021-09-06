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"Хочется уже победы". Экс-форвард сборной Казахстана - о матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022

"Хочется уже победы". Экс-форвард сборной Казахстана - о матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Сборной Казахстана по футболу в матче с Боснией и Герцеговиной будет намного сложнее, чем с Финляндией, считает экс-форвард национальной команды Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он разобрал игру в Хельсинки и объяснил глубокую ротацию состава.

- В игре с Финляндией (0:1) сборная Казахстана в отличие от матча с Украиной (2:2) не сумела отличиться забитыми мячами. В чем причина?

- В игре с Финляндией был практически обновленный состав. Из числа тех, кто с первых минут играл против Украины, в Хельсинки вышел только Марочкин.

В первом тайме с нашей стороны была хорошая игра. Думаю, и в обороне успешно сыграли, и в середине держали мяч, единственное - не получилось создать креатив в атаке. У Финляндии тоже не было особых моментов. Обе сборные играют по схожей схеме - 3-5-2. Поэтому здесь большую часть первой половины шла разведка боем. Тем не менее первый тайм смотрелся, ни у кого не было преимущества.

Вторая половина показала, что финны перестроились, и у них пошли атаки, до гола два-три звоночка у наших ворот прозвучали, а ребята перестали успевать за быстрыми полузащитниками и нападающими, поэтому появлялись зоны, где хозяева имели моменты.

Гол получился классическим для Финляндии - они головой играют как ногой, знаю это по себе. Такие мячи финны умеют забивать. Мяч в наши ворота получился красивым и не берущимся. После этого в составе сборной Казахстана пошли замены, они хотели увеличить темп, но не получилось. Финнам хватало одного гола для победы. После взятия ворот хозяева ушли в оборону, поэтому Казахстану стало сложнее в атаке - Финляндия умеет играть в защите.

Результат получился закономерным - соперник хотел победить и добился своего.

- На ваш взгляд, следующий соперник, Босния и Герцеговина, более сложный оппонент, чем Финляндия?

- Вероятно, да. С боснийцами еще тяжелее играть, потому что там футболисты более техничные, чем в сборной Финляндии. Наш прежний соперник очень дисциплинированный, всегда показывает командную игру. Боснийцы, как мне кажется, сильны индивидуальными качествами - там очень много футболистов, выступающих в других чемпионатах.

Я думаю, будет намного тяжелее. Босния постарается часто атаковать, им тоже нужна победа. Ситуация в группе сложная, даже Франция забуксовала - все теряют очки, поэтому пара побед и можно выйти на первое место.

Для сборной Казахстана три игры за семь дней - непривычный график, по этой причине была тотальная ротация в составе в игре с Финляндией. Полагаю, что в Боснии сыграют те, кто выступал в матче с Украиной. Любопытно будет посмотреть, как изменения скажутся на игре команды.

Нашим футболистам будет сложно, придется сдерживать атаки Боснии, которая является безусловным фаворитом, может в контратакующей игре что-нибудь получится. Будет звучать смело, но хочется уже победы.

Напомним, в предыдущей игре Казахстан уступил Финляндии со счетом 0:1. Также в текущем микроцикле подопечные Талгата Байсуфинова сыграли в Нур-Султане вничью с Украиной - 2:2. Ранее на старте отбора к ЧМ-2022 они проиграли дома Франции (0:2) и отобрали в Киеве очки у Украины (1:1).

Встреча с Боснией и Герцеговиной пройдет в ночь на 8 сентября в Зенице и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

Есмагамбетов провел в составе национальной команды семь матчей и забил три гола. В 1998 и 2001 годах он выступал в чемпионате Финляндии за ПК-37 и "КиируПа".

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Метки:
ЧМ-2022 Сборная РК по футболу Финляндия Украина Босния и Герцеговина

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