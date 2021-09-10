Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру

74-летний голландский тренер Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры. Об этом он объявил в эфире телеканала SBS 6. Последним его местом работы стала сборная Кюрасао, которую он возглавлял с 2020 года.

"В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход. Я собираюсь остановиться. Окончательно", - сказал Хиддинк.

Напомним, голландский специалист с 2006 по 2010 год возглавлял сборную России, с которой стал бронзовым призером Евро-2008. Также тренировал сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, Турции, ПСВ, Китая, работал в таких клубах, как "Челси", "Фенербахче", "Реал" и других.

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