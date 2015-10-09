Сборная Украины по футболу одержала минимальную победу над Грузией в шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Кошице, завершилась со счётом 1:0. Решающий гол на 1-й минуте забил Даниил Сикан. У проигравших на 90+1-й минуте был удалён Лука Лочошвили.

Таким образом, украинцы прервали серию из трёх поражений и остаются в Лиге В, заняв третье место с семью очками. А вот грузины, финишировавшие на четвёртой строчке с двумя баллами, сыграют в стыковых матчах за сохранение прописки в Лиге B.

Группа 2 Лиги B после шести туров:

1. Северная Ирландия - 12 очков;

2. Венгрия - 11;

3. Украина - 7;

4. Грузия - 2.

Лига наций УЕФА - самый молодой турнир для национальных сборных, который пришёл на смену товарищеским матчам. Он позволяет европейским командам проводить официальные встречи с соперниками схожего уровня. По итогам розыгрыша сборные могут подняться в дивизион выше или вылететь в лигу ниже.

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