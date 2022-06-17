Главного тренера уволили из сборной после трех матчей

Сборная Египта по футболу осталась без главного тренера. Эхаб Галал был уволен с этого поста, проработав два месяца, сообщает Sport24.

"Хотел бы поблагодарить Эхаба Галала, очень уважаемого человека, который работал в сложных условиях. Хочу извиниться перед ним, но иногда давление слишком велико, и мы поняли, что будет лучше, если все изменится", - сказал член правления национальной футбольной ассоциации (EFA) Хазем Эмам.

54-летний Галал возглавил египтян в апреле, сменив на этом посту Карлуша Кейруша, который не смог вывести команду на чемпионат мира-2022. Под руководством Галала сборная Египта сыграла всего три матча: обыграла Гвинею и проиграла Эфиопии и Южной Корее.

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