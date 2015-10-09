Главная сенсация ЧМ-2026 согласилась на матч со сборной России

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, сообщают Vesti.kz.

По его словам, это матч может состояться до июня 2027 года. Сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, а Парагвай располагается на 33-й строчке.

В марте 2024 года в Москве должна была состояться товарищеская встреча сборных России и Парагвая, но матч отменили из‑за трагедии в "Крокус Сити Холле".

— Когда будет возможно провести отмененный матч с Парагваем?

— С Парагваем мы сейчас договариваемся следующим образом: либо мы проведем матч до июньского окна включительно, либо отменяем его. Они, естественно, хотят сыграть матч в России, — сказал Митрофанов "Матч ТВ".

В ноябре пройдут два матча сборной России. Соперниками команды Валерия Карина станут сборные Узбекистана (12 ноября) и Венесуэлы (17 ноября).

Напомним, Парагвай впервые за 16 лет пробился на чемпионат мира. На мундиале-2026 команда выступала в группе D вместе со сборными США, Австралии и Турции, набрала 4 очка и вышла в плей-офф с третьего места.

В 1/16 финала Парагвай сотворил одну из главных сенсаций ЧМ-2026, обыграв сборную Германии в серии пенальти. В 1/8 финала против подопечные Густаво Альфаро минимально уступили Франции (0:1) и покинули турнир.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!