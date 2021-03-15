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Футболисты сборной Казахстана из клуба РПЛ пропустят матчи против Франции и Украины

Игры пройдут в этом месяце в рамках отбора на чемпионат мира.

Футболисты сборной Казахстана из клуба РПЛ пропустят матчи против Франции и Украины
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Футболисты "Ротора" Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко не помогут национальной сборной Казахстана в предстоящих матчах квалификации ЧМ-2022 против Франции и Украины, передает Meta-ratings.kz.

Они пропустили два тура российской премьер-лиги и продолжают восстанавливаться после полученных повреждений.

Есть вероятность, что ближайшие игры сборной пропустит и основной защитник "Ротора" Дмитрий Шомко.

Напомним, домашний матч с Францией, которая является действующим чемпионом мира, станет для Казахстана первым в отборочном цикле. Матч пройдет на "Астана Арене" 28 марта. А с Украиной сборная сыграет 31 марта на выезде. 

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Метки:
Чемпионат мира по футболу Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Ротор ФК Шомко Дмитрий Щеткин Алексей Логвиненко Юрий

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