Футболистов сборной Англии забросали пластиковыми стаканчиками во время матча

Футболистов сборной Англии забросали пластиковыми стаканчиками, передает "Чемпионат".

Это произошло во время матча со сборной Венгрии в отборочном этапе ЧМ-2022. Игра прошла в Будапеште и завершилась разгромной победой англичан со счетом 4:0.

Болельщики сборной Венгрии стали кидать пластиковые стаканчики в сторону футболистов сборной Англии. При этом защитник Кайл Уолкер и полузащитник Джек Грилиш сделали вид, будто пьют из брошенных в них стаканов.

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