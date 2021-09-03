Футболистов сборной Англии забросали пластиковыми стаканчиками во время матча

Футболистов сборной Англии забросали пластиковыми стаканчиками, передает "Чемпионат".
Это произошло во время матча со сборной Венгрии в отборочном этапе ЧМ-2022. Игра прошла в Будапеште и завершилась разгромной победой англичан со счетом 4:0.
Болельщики сборной Венгрии стали кидать пластиковые стаканчики в сторону футболистов сборной Англии. При этом защитник Кайл Уолкер и полузащитник Джек Грилиш сделали вид, будто пьют из брошенных в них стаканов.
Cheers lads. 🍻 pic.twitter.com/AZAKFmThHV— 90min (@90min_Football) September 2, 2021
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