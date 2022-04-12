Футболистки Казахстана "помогли" Уэльсу в отборе на ЧМ по футболу

Женская сборная Казахстана по футболу на своем поле проиграла Уэльсу в отборочном турнире к ЧМ-2023, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские футболистки уступили в матче на "Астана-Арене" со счетом 0:3. Эта победа позволила Уэльсу подняться на второе место в группе с 16 очками (восемь игр).

На эту позицию также претендуют Словения (14 очков после семи игр) и Греция (десять очков после семь игр).

Первое место занимает Франция с 21 баллом после семи игр, а Казахстан делит с Эстонией пятое-шестое место, не набрав ни одного очка.

Добавим, что победители групп напрямую выходят на ЧМ-2023, а вторые команды сыграют дополнительные матчи. Что касается казахстанок, то они сыграют не только со Словенией, но и два раза с Эстонией.

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