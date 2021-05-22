ФИФА изучит возможность проведения чемпионата мира каждые два года

Международная федерация футбола изучит возможность проведения чемпионатов мира среди мужских и женских команд каждые два года, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Sky Sports.

Данное предложение было выдвинуто Федерацией футбола Саудовской Аравии на конгрессе ФИФА в пятницу, 21 мая. Его поддержали 166 национальных федераций, 22 - против.

Главное футбольное соревнование планеты было основано в 1930 году и с тех пор проводится каждые четыре года за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны.

Ближайшие турниры состоятся в Катаре (2022), а также в Канаде, Мексике и США (2026).

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