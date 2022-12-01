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ФИФА хочет ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2026

ФИФА хочет ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2026
©DPA/Steffen Schmidt

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность введения серий пенальти в матчах группового этапа ЧМ-2026. Об этом сообщает The Athletic.

Ожидается, что они будут пробиваться в случае ничейного исхода в основное время. Победившая команда в серии пенальти сможет рассчитывать на бонусное очко.

На ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, примут участие 48 команд, а не 32, и ожидается, что в нем будет 16 групп по три команды, а не восемь групп по четыре, как на ЧМ-2022 в Катаре.

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Метки:
Чемпионат мира по футболу ФИФА

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