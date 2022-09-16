Европейская сборная заинтересована в товарищеском матче с Казахстаном

В сборной Литвы заинтересованы в проведении товарищеской игры против Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.
Литовцы готовы организовать контрольную встречу на своем поле. При этом у сборной Казахстана намечена игра против ОАЭ, которая пройдет 19 ноября в Абу-Даби. Поэтому вариант с Литвой не является для нее удобным. Второй товарищеский матч в ноябре казахстанцы хотят провести там же, в ОАЭ.
Последний раз сборные Казахстана и Литвы встречались осенью 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда команды обменялись гостевыми победами - 0:2 в Вильнюсе и 1:2 в Алматы соответственно.
Добавим, что в сентябре национальная команда проведет два матча в Лиге наций - против Беларуси (дома, 22 сентября) и Азербайджана (на выезде, 25 сентября).
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