Европейская сборная заинтересована в товарищеском матче с Казахстаном

В сборной Литвы заинтересованы в проведении товарищеской игры против Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

Литовцы готовы организовать контрольную встречу на своем поле. При этом у сборной Казахстана намечена игра против ОАЭ, которая пройдет 19 ноября в Абу-Даби. Поэтому вариант с Литвой не является для нее удобным. Второй товарищеский матч в ноябре казахстанцы хотят провести там же, в ОАЭ.

Последний раз сборные Казахстана и Литвы встречались осенью 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда команды обменялись гостевыми победами - 0:2 в Вильнюсе и 1:2 в Алматы соответственно.

Добавим, что в сентябре национальная команда проведет два матча в Лиге наций - против Беларуси (дома, 22 сентября) и Азербайджана (на выезде, 25 сентября).

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



