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Европейская сборная определилась с составом на матч Лиги наций с Казахстаном

Европейская сборная определилась с составом на матч Лиги наций с Казахстаном
©КФФ

Сборная Азербайджана назвала состав на предстоящие матчи Лиги наций против Словакии и Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В списке соперника нашей национальной команды 26 футболистов. Отметим, что матч Азербайджан - Казахстан пройдет 25 сентября в Баку. Перед этим команда Джанни Де Бьязи сыграет на выезде со Словакией.

Вратари: Салахат Агаев ("Габала"), Эмиль Балаев ("Сабаил"), Шахруддин Магомедалиев ("Карабах").

Защитники: Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Торал Байрамов, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев (все - "Карабах"), Гисмат Алыев ("Зиря"), Джалал Гусейнов ("Шамахы"), Амин Сейдиев ("Сабах"), Ходжат Хагверди ("Трактор", Иран), Антон Кривоцюк ("Висла" Плоцк, Польша).

Полузащитники: Ричард Алмейда, Филип Озобич (оба - "Карабах"), Алексей Исаев, Эльвин Джамалов, Анатолий Нуриев (все - "Сабах"), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (оба - "Нефтчи"), Озанджан Кекчю ("Эйндховен", Нидерланды).

Нападающие: Рамиль Шейдаев, Муса Гурбанлы (оба - "Карабах"), Ренат Дадашов ("Грассхоппер", Швейцария), Махир Эмрели ("Динамо" Загреб, Хорватия), Рустам Ахмедзаде ("Зиря").

Отметим, что сборная Казахстана лидирует в группе 3 дивизиона C Лиги наций. Победа в ближайшем матче над Беларусью, который пройдет в Астане 22 сентября позволит команде Магомеда Адиева досрочно занять первое место в квартете. 

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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Метки:
Лига наций Азербайджан Сборная РК по футболу

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