Европейская сборная определилась с составом на матч Лиги наций с Казахстаном

Сборная Азербайджана назвала состав на предстоящие матчи Лиги наций против Словакии и Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В списке соперника нашей национальной команды 26 футболистов. Отметим, что матч Азербайджан - Казахстан пройдет 25 сентября в Баку. Перед этим команда Джанни Де Бьязи сыграет на выезде со Словакией.
Вратари: Салахат Агаев ("Габала"), Эмиль Балаев ("Сабаил"), Шахруддин Магомедалиев ("Карабах").
Защитники: Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Торал Байрамов, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев (все - "Карабах"), Гисмат Алыев ("Зиря"), Джалал Гусейнов ("Шамахы"), Амин Сейдиев ("Сабах"), Ходжат Хагверди ("Трактор", Иран), Антон Кривоцюк ("Висла" Плоцк, Польша).
Полузащитники: Ричард Алмейда, Филип Озобич (оба - "Карабах"), Алексей Исаев, Эльвин Джамалов, Анатолий Нуриев (все - "Сабах"), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (оба - "Нефтчи"), Озанджан Кекчю ("Эйндховен", Нидерланды).
Нападающие: Рамиль Шейдаев, Муса Гурбанлы (оба - "Карабах"), Ренат Дадашов ("Грассхоппер", Швейцария), Махир Эмрели ("Динамо" Загреб, Хорватия), Рустам Ахмедзаде ("Зиря").
Отметим, что сборная Казахстана лидирует в группе 3 дивизиона C Лиги наций. Победа в ближайшем матче над Беларусью, который пройдет в Астане 22 сентября позволит команде Магомеда Адиева досрочно занять первое место в квартете.
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