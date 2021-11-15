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Экс-руководитель "Локомотива" и "Ростова" назвал плюсы для Казахстана от перехода в УЕФА

Экс-руководитель "Локомотива" и "Ростова" назвал плюсы для Казахстана от перехода в УЕФА
©ФК "Ростов"
Новости спорта Футбол Сборные

Экс-руководитель "Локомотива" и "Ростова" Юрий Белоус в интервью "Матч ТВ" рассказал, что от перехода в УЕФА казахстанский футбол только выиграл. Также он высказал свою точку зрения по поводу возможного перехода Узбекистана в Союз европейских футбольных ассоциаций.

- Идут разговоры о возможном переходе Узбекистана под эгиду УЕФА. Утопия?

- Полагаю, сейчас это маловероятно. Если Казахстан хотя бы частично находится в Европе, то Узбекистан территориально полностью расположен в Азии. Но если по каким-то причинам переход состоится, это станет огромным плюсом для узбекского футбола. В УЕФА, в отличие от АФК, есть четкий регламент. Да и деньги совсем другие. То, что клубы зарабатывают в азиатской Лиге чемпионов, - копейки по сравнению с европейским аналогом. Посмотрите на казахстанский футбол. Развитие налицо. Клубы регулярно участвуют в групповых этапах еврокубков. Сборная периодически портит кровь фаворитам. В этом году дважды сыграли вничью с украинцами, отобрали очки у боснийцев. Так что, безусловно, в случае перехода под эгиду УЕФА уровень узбекского футбола вырастет.

Напомним, что в 2000 году Федерация футбола Казахстана посчитала малоперспективным в плане развития футбола в стране нахождение в АФК и приняла решение о своем стремлении к переходу в УЕФА. 25 апреля 2002 года Казахстан был принят в УЕФА.

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Метки:
УЕФА Сборная РК по футболу

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