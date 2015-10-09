Драка после финала ЧМ-2026: ФИФА неожиданно смягчила наказание аргентинцу

ФИФА пересмотрела наказание защитнику "Ромы" и сборной Аргентины Науэлю Молине за участие в массовой потасовке после финала ЧМ-2026 года, сообщают Vesti.kz.

Апелляционный комитет организации принял решение существенно смягчить санкции, информирует Goal.

Изначально аргентинец получил семиматчевую дисквалификацию и штраф в размере 77 тысяч долларов. После рассмотрения апелляции срок отстранения сократили до четырёх встреч, а сумму финансового наказания уменьшили до 60 тысяч долларов.

Молина уже отбыл большую часть дисквалификации, пропустив три товарищеских матча национальной команды в октябре против Боливии, Буркина-Фасо и Бенина. При этом защитник не попал в заявку Аргентины на ноябрьские встречи с Уругваем и Коста-Рикой.

В то же время наказание другого участника конфликта - полузащитника Леандро Паредеса - осталось прежним. Ему предстоит пропустить десять матчей сборной, а также выплатить штраф в размере 90 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне Молина провёл 11 встреч за "Рому" во всех турнирах. На его счету один гол в Лиге чемпионов и две результативные передачи в Серии А.

define en una palabra a Nahuel Molina https://t.co/mw0BgNjacF — Alex Chiner (@AlexChiner) July 20, 2026

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