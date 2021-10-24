Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира в Катаре и заработает 150 миллионов фунтов

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм в ноябре станет лицом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает 150 миллионов фунтов, сообщает The Sun.

Бекхэм станет послом Катара и в течение следующих 10 лет будет получать 15 миллионов фунтов в год.

Проведение чемпионата мира в Катаре вызывает много споров из-за соблюдения прав человека и ЛГБТ-сообщества. Бекхэма заверили, что болельщики в Катаре будут в безопасности и смогут вывешивать радужные флаги на стадионах. Перед подписанием контракта экс-футболист проконсультировался со своей женой, певицей Викторией Бекхэм. Бывший игрок сборной Англии верит, что проведение чемпионата мира в Катаре может привести к значительным положительным изменениям.

"Дэвид всегда говорил о силе футбола как о силе добра на многих уровнях. По мере того, как мы достигаем отметки в один год до турнира, он присоединится к широкому футбольному сообществу, которое соберется для участия в чемпионате мира-2022. Он с нетерпением ждет турнира, который, по его мнению, будет великолепным", - сказала представительница Бекхэма.

Катар стал первой арабской страной, получившей право провести чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет c 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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