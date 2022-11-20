"Дело не в деньгах". Известный российский арбитр - о работе на матче сборной Казахстана

Известный российский арбитр Сергей Карасев рассказал "РБ Спорт" о том, как его бригада отработала товарищеский матч между сборными Узбекистана и Казахстана (2:0).

Встреча прошла 16 ноября в Ташкенте. Эта игра стала первой международной для Карасева с мая.

- Мы с Равшаном Ирматовым (бывший арбитр от Узбекистана) в хороших отношениях, - отметил Карасев. - Он позвонил и пригласил на матч. Это было не первое приглашение, но в прошлый раз, еще год назад, мы не смогли прилететь. Видимо, тогда было назначение на международные игры. Сейчас же мы с удовольствием откликнулись.

- Вы как-то согласовывали назначение с ФИФА или УЕФА?

- У меня с февраля с ФИФА и УЕФА не было никаких контактов. Согласование - это дело страны, которая нас приглашает. Но это и не так важно. Для нас важнее то, что мы в итоге слетали. Мы уже год не судили сборные и только в мае работали на матче чемпионата Саудовской Аравии. К тому же игра Узбекистан - Казахстан была важна, потому что эти команды в 2007 году не доиграли встречу до конца, тогда был конфликт на поле. Прошло 15 лет, нам доверили матч, который прошел даже без желтых карточек. Футболисты вели себя по отношению друг к другу как джентльмены, за что им большое спасибо. Я считаю, мы хорошо справились с игрой.

- Повторения 2007 года удалось избежать.

- Я делаю свою работу так, чтобы не было никаких конфликтов. Думаю, судья должен управлять процессом так, чтобы не было конфронтаций. В таком случае футболисты будут спокойно играть и не обращать внимания на арбитра.

- Значит, для вас этот матч стал большой радостью?

- Абсолютно верно, мы рады любому международному матчу. Готовы судить любую игру чемпионата, куда пригласят. Конечно, когда более 10 лет судишь международные встречи и все резко обрывается, ты скучаешь по ним. Так что мы рады любому приглашению. Мы открыты для любых стран.

- С финансовой точки зрения эта игра была сопоставима с уровнем оплаты от ФИФА или УЕФА?

- Честно, для нас это было не важно. Главное было приехать в гости к Равшану Ирматову. Это один из величайших арбитров современности. Я с ним давно знаком, очень рад был повидаться. Да, нам заплатили, примерно на уровне ФИФА, которая оплачивает суточные. Но дело не в деньгах. Нам было важно поехать на игру, повидаться с друзьями, увидеть Ташкент, в котором я никогда не был.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса