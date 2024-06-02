Бывший президент "Астаны" посоветовал сборной Казахстана нового тренера

После ухода Магомеда Адиева пост главного тренера сборной Казахстана по футболу по-прежнему остается вакантным. Известный функционер Григорий Лория высказал свое мнение, кто должен возглавить главную команду страны, передают Vesti.kz.
Бывший руководитель "Астаны", "Жениса" и "Кызылжара" убежден, что сборную Казахстана должен возглавить Али Алиев:
"Нужно назначить Алиева. Это будет правильный выбор. Алиев – грамотный, требовательный и с харизмой. Игроки ему доверяют и это главное", - цитирует Лория Meta-ratings.kz.
Алиев на данный момент возглавляет "Кызылжар". Ранее он также тренировал "Шахтер" и молодежную команду "Астаны".
Адиев покинул сборную Казахстана на этой неделе, в КФФ сообщили, что российский специалист ушел по семейным обстоятельствам. При этом, руководство ФК "Ахмат" сделало заявление о скором подписании контракта с Магомедом Мусаевичем.
Одним из главных претендентов на пост главного тренера сборной Казахстана по информации одного из источников является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.
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