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"Будет смотреть в глаза нашим болельщикам". Гурман - о назначении Байсуфинова в сборную Казахстана

Также он оценил жеребьевку отбора ЧМ-2022.

"Будет смотреть в глаза нашим болельщикам". Гурман - о назначении Байсуфинова в сборную Казахстана
Фото: с сайта kazfootball.kz
Новости спорта Футбол Сборные
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Генеральный директор "Астаны" Михаил Гурман в интервью KazFootball.kz высказался о назначении Талгата Байсуфинова и Кайрата Нурдаулетова на посты наставников главной и молодежной команд Казахстана.

- Как вы оцените выступление сборной Казахстана в 2020 году?

- Сложно давать какие-то положительные оценки выступлению сборной, когда команда заняла последнее место в своей группе Лиги наций, выступая с равными соперниками. Конечно, были выездная победа с Литвой (2:0), ничья с крепкой сборной Черногории (0:0), но два поражения в конце турнира от Албании, и тем более, домашнее от Литвы (1:2) определили общий негативный фон выступления сборной в 2020 году.

- Как вы относитесь к возвращению Талгата Байсуфинова на пост главного тренера Национальной сборной?
- Думаю, что на данный момент это оптимальное решение. Талгат Маруанович знает казахстанский футбол полностью, знаком досконально с возможностями всех казахстанский футболистов. Плюс к этому, иностранец не дал результат и уехал, а казахстанский специалист будет смотреть в глаза нашим болельщикам. Байсуфинова мы знаем, как очень сильного мотиватора, так что уверен, что у него может получиться в сборной Казахстана.

- Что скажете насчет назначения Кайрата Нурдаулетова на пост старшего тренера молодежной сборной Казахстана?
- Кайрат - очень толковый парень, он получил огромный опыт, работая в тренерском штабе молодежной и национальной сборных. Также он знает футболистов 2000 года рождения, которые в бытность работы его с Москаленко в молодежной сборной, были костяком команды. Так что ему практически не понадобится времени для знакомства с игроками. Многие считали, что ему нужно было возглавить молодежную сборную в прошлом году, но в этом сезоне он снова был в штабе национальной команды, работал с лучшими казахстанскими игроками, получил еще необходимого опыта, который теперь ему пригодится в работе с молодежью.

- В одну группу с Казахстаном попали Франция, Украина, Финляндия и Босния и Герцеговина. Каковы шансы?
- Очень сложная группа, наверно, не буду оригинален, но сейчас мы уступаем всем четырем сборным. Франция - чемпион мира, и с ними однозначно будет тяжело как дома, так и на выезде. С остальными же за счет тактической выучки, самоотдачи можно побороться, в особенности в домашних матчах.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Гурман Михаил Байсуфинов Талгат Астана ФК

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