"Будем играть на победу". Тренер сборной Беларуси рассказал о сложностях перед игрой с Казахстаном

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев прокомментировал предстоящий матч своей команды в Лиге наций. Завтра, 22 сентября, его подопечные сыграют с Казахстаном в Астане, передают Vesti.kz.

- В завтрашней игре вам предстоит игра на искусственном покрытии. Станет ли это проблемой?

- Конечно, летом играть на искусственном покрытии... Будет проблема. У нас летом запрещено играть на искусственном покрытии, никто не играет (на нем). Конечно, дополнительные трудности это нам создаст.

- Есть ли какие-то потери в составе?

- Как всегда, где-то пять-шесть человек не добираешь из числа тех, кого хочешь видеть в составе. Непредвиденные травмы, болезни, кто-то игровой практики не имеет. Потери есть, и они существенные.

- Несколько дней назад вышло интервью, где вы признали, что есть беда с нападением. Не думали ли вы вызвать Лисаковича, учитывая его статистику в первой лиге России?

- У нас с Виталием сложная проблема происходит. То мы не можем с ним связаться, то травма, как было после последнего тура. Мы взвесили все за и против и решили, что и для него, тем более "Рубин" играет, в первой лиге России перерыва нет, и для клуба, и для нас будет лучше, если он останется там.

- Макс Эбонг и Денис Поляков играют за "Астану", поэтому для них это, можно сказать, домашний стадион. Насколько велика вероятность, что они завтра появятся на поле с первых минут?

- Очень большая вероятность.

- Вы будете играть на победу завтра?

- Безусловно. Мы все время стараемся играть на победу, и со Словакией пытались, и с Азербайджаном. Азербайджану, возможно, мы проиграли потому что сильно хотели выиграть, раскрылись и пропустили. Мы всегда играем на победу и завтра будем.

- Какая глобальная цель на оставшиеся два матча с учетом того, что вы находитесь на последнем месте?

- У нас ничего не остается, только выигрывать.

- Казахстан ранее никогда не обыгрывал Беларусь. Но завтра у хозяев есть исторический шанс выйти из группы с первого места. Насколько принципиально вам завтра обыграть соперников?

- Для нас любая игра принципиальная, ведь игр в сборной не так много, в среднем десять в сезоне. Так что мы настраиваемся только на победу, к сожалению, не всегда получается. Но настрой у нас только на победу.

- В составе сборной играет защитник "Мактаарала" Юденков. Следите ли вы за другими белорусскими футболистами в КПЛ: Позняком, Назаренко и другими? Есть ли вероятность, что они появятся в сборной?

- Безусловно, за всеми следим. Мы их хорошо знаем, знаем их возможности. Но пока так получается, что тех людей, кто на том сборе был и нормально себя проявил, мы решили (оставить костяк). За исключением Юденкова и Полякова, у нас молодые игроки 22-25 лет, а эти ребята уже возрастные, и молодежь им не уступает.

Завтрашняя игра пройдет на стадионе "Астана Арена" в столице. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

После четырех сыгранных туров сборная Казахстана уверенно лидирует в группе С3 с десятью очками в активе. Команда Беларуси с двумя баллами замыкает таблицу квартета.

Напомним, что июньский матч между этими командами, прошедший на нейтральном поле в Сербии, завершился ничьей - 1:1.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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