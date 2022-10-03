"Больше я не буду тренером". Стало известно, когда Адиев покинет сборную Казахстана

Российский специалист Магомед Адиев в интервью Tengri Sport рассказал, при каких обстоятельствах может покинуть пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

45-летний Адиев находится во главе национальной команды с апреля, а до этого тренировал карагандинский "Шахтер".

- Есть какие-то сроки по обсуждению вашего нового контракта? Сейчас самая обсуждаемая тема в казахстанском футболе, останетесь ли вы в сборной.

- У нас первые официальные игры будут в марте. Есть еще два товарищеских матча в ноябре. Возможно, это будет через неделю. Возможно, после ноябрьских матчей. Не знаю. Я благодарен федерации за то, что мне сделали предложение. Но мне надо все взвесить и принять правильное для себя решение. Мне 45 лет. И открою вам секрет: я всегда себе говорил, что я не буду до потери пульса тренировать и что-то из себя выжимать. Даже больше скажу: я всегда хотел выиграть что-то значимое для себя и в этот момент сказать: "Больше я не буду тренером". Я не хочу растягивать свою тренерскую карьеру.

- Почему?

- Не знаю. Я не хочу. Можно даже посмотреть по моей футбольной карьере - я в 31 год закончил. Я мог еще играть, у меня были предложения. Но я в один день себе сказал: "Все, я закончил с этой темой". Если у меня есть мотивация, я работаю, я отдаюсь своему делу. Если ее нет, я не буду работать. Я должен понять, что я хочу дальше.

- То есть вам нужно очень высокую планку держать, а не решать какие-то середнячковые задачи?

- Однозначно. Вы совершенно правильно сказали. Я даже сам себе объяснить не мог, что-то есть внутри такое… То же самое получилось в карагандинском "Шахтере". Меня торопили с контрактом после Кубка, "давай, давай", я его подписал, и все мы прекрасно знаем, во что это вылилось. Я уже на сборах сказал, что не хочу работать. У меня не было мотивации, нужно было что-то другое, я это уже проходил до этого с "Шахтером", понимаете? И я не хотел это же проходить заново. Я хотел бы пойти дальше с командой, но если возможностей нет, я не хочу работать. И то же самое - в сборной. Во-первых, я должен увидеть перспективу. Да, она есть. Есть хорошая цель. Но есть еще ряд моментов, с которыми мне хотелось бы с самим собой разобраться.

Напомним, что под руководством Адиева Казахстан выиграл группу Лиги наций и вышел в дивизион В, также команда получит шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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