Все ближе к лидерам. Когда Зайнутдинов станет лучшим бомбардиром сборной Казахстана

Бахтиер Зайнутдинов после гола в ворота команды Таджикистана вышел на третье место в списке бомбардиров сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz предположил, когда игрок московского ЦСКА сумеет стать самым результативным в истории национальной команды.

Зайнутдинов отличился на 12-й минуте товарищеского поединка с Таджикистаном. Этот гол стал единственным во встрече и, соответственно, победным для команды Талгата Байсуфинова.

Для Зайнутдинова это девятый мяч в составе национальной команды. Он обошел Сергея Хижниченко и Дмитрия Бякова, у которых по восемь забитых мячей.

Сейчас полузащитник ЦСКА в списке бомбардиров располагается на третьем месте. Лидирует Руслан Балтиев, забивший 13 голов, а вторую строчку занимает Виктор Зубарев. Экс-форвард национальной команды, ушедший из жизни в октябре 2004-го в возрасте 31 года, отличился 12 раз.

Примечательно, что Балтиеву потребовалось сыграть 73 матча, чтобы забить столько мячей, а Зубареву гораздо меньше - 18 встреч.

Зайнутдинов - единственный действующий игрок национальной команды из перечисленной тройки лидеров, дебютировавший в ее составе в марте 2018 года, и уже провел 21 поединок. Экс-игрок "Тараза", "Астаны" и "Ростова" поражал ворота сборных Венгрии, Азербайджана, Латвии, Шотландии (дважды), Сан-Марино, Литвы, Боснии и Герцеговины и, собственно, Таджикистана.

Игрок ЦСКА уже в следующем году может пополнить голевой счет в сборной и даже замахнуться на выход в лидеры среди бомбардиров. В марте 2022 года национальная команда дважды сыграет в стыковых матчах Лиги наций-2020/21 с Молдовой за право остаться в дивизионе C. Затем летом-осенью следующего года пройдет групповой этап Лиги наций-2022/23. Здесь, как минимум, сборная Казахстана может провести от четырех до шести поединков - суммарно, как минимум, шесть, а то и восемь игр. Помимо этого, в календаре команды не исключены товарищеские матчи.

Беря во внимание класс и результативность Зайнутдинова, можно утверждать, что ему по силам установить новую голевую планку. Главное, чтобы лидера сборной Казахстана обошли стороной травмы, из-за которых он не смог принять участия в ряде матчей.

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