Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Бензема назвал клоуном главного тренера сборной Франции

Бензема назвал клоуном главного тренера сборной Франции
©instagram.com/karimbenzema

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отреагировал на слова Дидье Дешама, который рассказал свою версию ухода форварда из сборной Франции перед стартом чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщают Vesti.kz.

Ранее тренер заявил, что Бензема сам принял решение покинуть расположение сборной из-за полученной им ранее травмы. Также Дешам сказал, что форвард завершил карьеру в национальной команде.

В ответ на эти заявления Бензема выложил две сторис в Instagram, в первой из которых под словами Дешама было написано: "Какая наглость". Форвард "Реала" сопроводил этот комментарий эмодзи клоуна.

Также футболист выложил в сторис видео с человеком, который много раз повторяет слово "лжец". "Святой Дидье", – подписал ролик Бензема с эмодзи клоуна.

Напомним, Бензема был включен в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, но покинул расположение команды перед самым стартом турнира. Официальная версия - травма.

Сам же футболист объяснял свой уход тем, что решил уступить место тому, кто больше поможет команде. По слухам, между Дешамом и Бензема возник конфликт. При этом форвард "Реала" отписался в соцсетях от большинства партнеров по сборной.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Франция Реал Мадрид

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 16:54
Сборные
Бензема назвал клоуном главного тренера сборной Франции Бензема назвал клоуном главного тренера сборной Франции
9 марта, 14:05
Сборные
Матч сборной России по футболу перенесли. Известны три причины Матч сборной России по футболу перенесли. Известны три причины
9 марта, 13:25
Сборные
Новичок из РПЛ и проблемы костяка "Астаны". Кого Адиев вызовет в сборную Казахстана на матчи Евро Новичок из РПЛ и проблемы костяка "Астаны". Кого Адиев вызовет в сборную Казахстана на матчи Евро
7 марта, 18:47
Сборные
Усиление из Бельгии и России. Сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора Евро-2024 Усиление из Бельгии и России. Сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора Евро-2024
7 марта, 16:42
Сборные
Магомед Адиев сделал важное заявление о вызове Зайнутдинова в сборную Казахстана Магомед Адиев сделал важное заявление о вызове Зайнутдинова в сборную Казахстана
4 марта, 23:30
Сборные
В сборной Казахстана сделали заявление по Зайнутдинову В сборной Казахстана сделали заявление по Зайнутдинову
1 марта, 17:00
Сборные
Скончался рекордсмен чемпионатов мира по футболу Скончался рекордсмен чемпионатов мира по футболу
28 февраля, 17:27
Сборные
Российский футболист сделал признание про казахстанский паспорт и отказ от сборной Российский футболист сделал признание про казахстанский паспорт и отказ от сборной
28 февраля, 13:11
Сборные
Игравший в "Атлетико" и "Монако" казахстанец из Европы получит вызов в сборную Игравший в "Атлетико" и "Монако" казахстанец из Европы получит вызов в сборную
26 февраля, 17:18
Сборные
В Аргентине назвали роль Месси в победе на ЧМ-2022 В Аргентине назвали роль Месси в победе на ЧМ-2022
24 февраля, 17:54
Сборные
Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед отбором на Евро Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед отбором на Евро
23 февраля, 09:10
Сборные
Скандал вокруг газона "Астана Арены": стала известна цена вопроса Скандал вокруг газона "Астана Арены": стала известна цена вопроса
22 февраля, 15:23
Сборные
В сборной Казахстана нашли замену Нуралы Алипу В сборной Казахстана нашли замену Нуралы Алипу
21 февраля, 19:11
Сборные
Месси и Мбаппе поспорят за звание "Спортсмен года" Месси и Мбаппе поспорят за звание "Спортсмен года"
20 февраля, 16:59
Сборные
Прорыв года. Первая ракетка Казахстана номинирована на престижную премию Прорыв года. Первая ракетка Казахстана номинирована на престижную премию
17 февраля, 10:02
Сборные
Звезда "Реала" раскритиковал турнир с участием Казахстана Звезда "Реала" раскритиковал турнир с участием Казахстана
16 февраля, 16:29
Сборные
Футболист из Европы поставил точку в вопросе перехода в сборную Казахстана Футболист из Европы поставил точку в вопросе перехода в сборную Казахстана
15 февраля, 20:56
Сборные
Сборная Бразилии назвала имя нового главного тренера после провала на ЧМ-2022 Сборная Бразилии назвала имя нового главного тренера после провала на ЧМ-2022
15 февраля, 13:39
Сборные
Захотевший выступать за сборную Казахстана экс-игрок "Спартака" нашел новый клуб Захотевший выступать за сборную Казахстана экс-игрок "Спартака" нашел новый клуб
14 февраля, 21:59
Сборные
Жерар Пике определил лучшего в соперничестве между Месси и Роналду Жерар Пике определил лучшего в соперничестве между Месси и Роналду
14 февраля, 11:45
Сборные
Адиев ответил на вопрос о вызове Зайнутдинова и Быстрова на стартовые матчи отбора на Евро-2024 Адиев ответил на вопрос о вызове Зайнутдинова и Быстрова на стартовые матчи отбора на Евро-2024
13 февраля, 21:32
Сборные
Месси и Мбаппе. Объявлен список претендентов на попадание в команду года Месси и Мбаппе. Объявлен список претендентов на попадание в команду года
13 февраля, 17:43
Сборные
Адиев высказался о натурализации россиян для сборной Казахстана Адиев высказался о натурализации россиян для сборной Казахстана
12 февраля, 23:58
Сборные
"Играли против соперника и судей". Тренер сборной Казахстана подвел итоги Кубка Развития "Играли против соперника и судей". Тренер сборной Казахстана подвел итоги Кубка Развития
11 февраля, 22:01
Сборные
Сборная Казахстана уступила России в финале Кубка Развития Сборная Казахстана уступила России в финале Кубка Развития
11 февраля, 16:27
Сборные
Прямая трансляция финала Кубка Развития с участием Казахстана Прямая трансляция финала Кубка Развития с участием Казахстана
10 февраля, 08:38
Сборные
Магомед Адиев сообщил тревожные новости о травме Зайнутдинова Магомед Адиев сообщил тревожные новости о травме Зайнутдинова
9 февраля, 22:55
Сборные
Сборная Казахстана выиграла группу на Кубке развития и вышла в финал Сборная Казахстана выиграла группу на Кубке развития и вышла в финал
9 февраля, 15:35
Сборные
Адиев рассказал о проблеме в сборной Казахстана перед стартом в отборе на Евро-2024 Адиев рассказал о проблеме в сборной Казахстана перед стартом в отборе на Евро-2024
8 февраля, 23:01
Сборные
Чемпион мира и голкипер "Реала". Определены номинанты на приз ФИФА лучшему вратарю Чемпион мира и голкипер "Реала". Определены номинанты на приз ФИФА лучшему вратарю

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus